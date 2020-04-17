«Росконтроль» проверил качество яиц

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провёл исследование яиц популярных марок.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на сайт организации, специалисты протестировали продукцию брендов «Окское», «Лето», «Волжское утро», «Роскар-Экстра», «Волжанин» и «Красная цена».

По результатам экспертизы все протестированные образцы были рекомендованы к покупке.

Ведущий эксперт экспертного центра Союза потребителей Анна Плахотник подчеркнула, что вероятность заражения коронавирусом от пищи очень мала.

«А учитывая, что яйца подвергают варке, она становится нулевой. По отношению к упаковке следует применять такие же меры предосторожности, как и к любым другим предметам, принесённым с улицы или из общественных мест, — в частности, тщательно мыть руки», — пояснила она.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» рассказал, как обрабатывать продукты, чтобы не заразиться коронавирусом.