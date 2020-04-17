«Росконтроль» проверил качество яиц

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Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провёл исследование яиц популярных марок.
«Росконтроль» проверил качество яиц
  • Pixabay

Как сообщает «Известия» со ссылкой на сайт организации, специалисты протестировали продукцию брендов «Окское», «Лето», «Волжское утро», «Роскар-Экстра», «Волжанин» и «Красная цена».

По результатам экспертизы все протестированные образцы были рекомендованы к покупке.

Ведущий эксперт экспертного центра Союза потребителей Анна Плахотник подчеркнула, что вероятность заражения коронавирусом от пищи очень мала.

«А учитывая, что яйца подвергают варке, она становится нулевой. По отношению к упаковке следует применять такие же меры предосторожности, как и к любым другим предметам, принесённым с улицы или из общественных мест, — в частности, тщательно мыть руки», — пояснила она.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» рассказал, как обрабатывать продукты, чтобы не заразиться коронавирусом.

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