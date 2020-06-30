Путин по видеосвязи откроет возведённые Минобороны медцентры
- РИА Новости
«В режиме видеоконференции он введёт в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, которые построили наши военные, Минобороны России», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Западного военного округа прибыли в Псковскую область для начала подготовительных работ по строительству двух многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках.
В середине мая военнослужащие завершили строительство 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.