Путин по видеосвязи откроет возведённые Минобороны медцентры

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник, 30 июня, возведённые Минобороны в ряде регионов медицинские центры.
Путин по видеосвязи откроет возведённые Минобороны медцентры
  • РИА Новости

«В режиме видеоконференции он введёт в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, которые построили наши военные, Минобороны России», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Западного военного округа прибыли в Псковскую область для начала подготовительных работ по строительству двух многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках.

В середине мая военнослужащие завершили строительство 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.

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