Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
  • РИА Новости

Трансляцию совещания ведёт телеканал «Россия 24».

«По вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах, от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров», — отметил глава оборонного ведомства.

По его словам, центры позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 1,6 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией — как военнослужащим, так и гражданскому населению.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны 15 мая вводит в эксплуатацию оставшиеся восемь из 16 медицинских многофункциональных центров.

Первая половина медцентров была введена в эксплуатацию до 30 апреля.

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