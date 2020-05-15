Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
- РИА Новости
Трансляцию совещания ведёт телеканал «Россия 24».
«По вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах, от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров», — отметил глава оборонного ведомства.
По его словам, центры позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 1,6 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией — как военнослужащим, так и гражданскому населению.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны 15 мая вводит в эксплуатацию оставшиеся восемь из 16 медицинских многофункциональных центров.
Первая половина медцентров была введена в эксплуатацию до 30 апреля.