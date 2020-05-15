Минобороны вводит в эксплуатацию восемь медцентров для борьбы с COVID-19
Министерство обороны России 15 мая вводит в эксплуатацию оставшиеся восемь из 16 медицинских многофункциональных центров для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
- АГН «Москва»
- © Денис Воронин
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что первая половина медцентров была введена в эксплуатацию до 30 апреля.
Подробнее о возведении медцентров специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны — в материале RT.
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