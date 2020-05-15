Минобороны вводит в эксплуатацию восемь медцентров для борьбы с COVID-19

Министерство обороны России 15 мая вводит в эксплуатацию оставшиеся восемь из 16 медицинских многофункциональных центров для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

АГН «Москва»

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