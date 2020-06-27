Российские военные построят два медцентра в Псковской области

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Военнослужащие Западного военного округа прибыли в Псковскую область для начала подготовительных работ по строительству двух многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках, сообщило Минобороны России.
Российские военные построят два медцентра в Псковской области
  • © РИА Новости / Щербаков

«За прошедшие сутки личный состав подразделений произвёл разработку грунта под котлованы объёмом более 6,5 тыс. кубических метров на площадках строительства многофункциональных медицинских центров в городах Псков и Великие Луки», — говорится в пресс-релизе.

К работам привлечены около 50 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники железнодорожного соединения.

В Псков был переброшен личный состав батальона механизации соединения железнодорожных войск ЗВО, который выполнял задачу по восстановлению железнодорожного сообщения в Мурманской области.

В Великие Луки прибыли военнослужащие из Брянска.

В середине мая военнослужащие завершили строительство 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.

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