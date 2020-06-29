Открытое горение в драмтеатре во Владимире ликвидировано

Открытое горение в здании областного драматического театра во Владимире ликвидировано. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

РИА Новости

«Ликвидация в 17:16. Один пострадавший. Предварительно, при проведении электротехнических работ возникло возгорание. Двое рабочих, которые вели данные работы, сначала пытались потушить своими силами, поэтому имел место поздний вызов», — приводит РИА Новости слова представителя министерства. Отмечается, что пострадавший при ЧП госпитализирован. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 500 кв. м. 25 июня РИА «Время Н» передавало, что в Нижнем Новгороде в Литературном музее имени Горького произошёл пожар.