Открытое горение в драмтеатре во Владимире ликвидировано

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Открытое горение в здании областного драматического театра во Владимире ликвидировано. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Открытое горение в драмтеатре во Владимире ликвидировано
  • РИА Новости

«Ликвидация в 17:16. Один пострадавший. Предварительно, при проведении электротехнических работ возникло возгорание. Двое рабочих, которые вели данные работы, сначала пытались потушить своими силами, поэтому имел место поздний вызов», — приводит РИА Новости слова представителя министерства.

Отмечается, что пострадавший при ЧП госпитализирован.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 500 кв. м.

25 июня РИА «Время Н» передавало, что в Нижнем Новгороде в Литературном музее имени Горького произошёл пожар

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