В МЧС сообщили о возгорании в драмтеатре во Владимире
- РИА Новости
«В 16:08 в Главное управление МЧС по области поступило сообщение о загорании в задней части здания областного драмтеатра... В настоящий момент на месте работают 13 единиц техники», — приводит ТАСС сообщение.
По предварительным данным спасателей, людей в горящем здании нет.
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