В МЧС сообщили о возгорании в драмтеатре во Владимире

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Во Владимире горит здание областного драматического театра на площади 500 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В МЧС сообщили о возгорании в драмтеатре во Владимире
  • РИА Новости

«В 16:08 в Главное управление МЧС по области поступило сообщение о загорании в задней части здания областного драмтеатра... В настоящий момент на месте работают 13 единиц техники», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительным данным спасателей, людей в горящем здании нет.

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