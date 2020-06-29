В Удмуртии рассказали о выплатах для медиков

Замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин рассказал о стимулирующих выплатах для медиков.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Средства получили почти 2,9 тыс. медиков.

«В их числе врачи — 764 человека, средний медперсонал — 1492 человека, младший медперсонал — 303 человека, прочий персонал (в том числе водители скорой медицинской помощи) — 311 человек. Общий объём выплат составил 128,4 млн рублей», — заявил Свирин.

Ранее, как сообщало URA.RU, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области прокомментировали ситуацию с выплатами медикам.