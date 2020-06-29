Сотрудников подмосковного клинического центра наградили за борьбу с COVID-19

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Сотрудников Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации наградили за борьбу с COVID-19.
Сотрудников подмосковного клинического центра наградили за борьбу с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Хочу сказать слова благодарности всем тем, кто работает здесь», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он вручил награды 16 врачам и поблагодарил коллектив за труд в условиях пандемии. Медики получили ордена за заслуги перед Подмосковьем, почётные звания и грамоты.

За время работы инфекционной больницы в ней пролечили 1950 пациентов с пневмонией, 255 — с подтверждённым коронавирусом. Задействовано 20 стационарных и семь транспортных аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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