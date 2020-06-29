Диетолог напомнила об опасности быстрой потери веса

Диетолог Лидия Ионова напомнила об опасности быстрой потери веса.

«Прежде всего, быстрое похудение опасно тем, что в будущем будет крайне сложно удержать вес — чем сильнее ограничения, тем сложнее будет выстроить жизнь, в которой вес удастся контролировать», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, гормональной системе нужно время для адаптации, а если темпы похудения очень быстрые, то эндокринная система не успевает перестроиться.

Кроме того, считает эксперт, быстрое избавление от жира может вызвать сбои в работе органов, которые были им окружены, например почек.

«Если вес очень большой, например более 150 кг, то нормально сбрасывать от пяти до семи килограммов за месяц. Если вы весите около 100 кг, то в районе четырёх-пяти. В случае, если человек весит 80 кг, то, соответственно, ещё меньше», — сказала Ионова.

Она подчеркнула, что нужны не временные ограничения, а изменения в образе жизни — создание привычек для удержания результата, которые останутся на всю жизнь.

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