Подлодки «Казань» и «Князь Олег» до конца года войдут в состав ВМФ

Генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Олег» по плану должны быть переданы ВМФ России в этом году.

«Мы рассчитываем, что и подводная лодка «Казань», и подводная лодка «Князь Олег» до конца этого года войдут в состав Военно-морского флота», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что ОСК до конца года передаст ВМФ от 11 до 14 кораблей и подлодок.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал поступление подводного ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ России.