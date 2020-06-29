Подлодки «Казань» и «Князь Олег» до конца года войдут в состав ВМФ

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Генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Олег» по плану должны быть переданы ВМФ России в этом году.
Подлодки «Казань» и «Князь Олег» до конца года войдут в состав ВМФ
  • ©Пресс-служба Северного флота

«Мы рассчитываем, что и подводная лодка «Казань», и подводная лодка «Князь Олег» до конца этого года войдут в состав Военно-морского флота», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что ОСК до конца года передаст ВМФ от 11 до 14 кораблей и подлодок.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал поступление подводного ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ России.

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