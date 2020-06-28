ВМФ России получит АПЛ «Казань» в декабре 2020 года

Короткая ссылка
Военно-морской флот России получит головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.
ВМФ России получит АПЛ «Казань» в декабре 2020 года
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

«Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре», — цитирует РИА Новости главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Отмечается, что отличия от проекта 885 относятся к элементной базе комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования.

Также сообщается, что подлодка должна будет вооружена ракетным комплексом «Циркон».

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал поступление подводного ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить