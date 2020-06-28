ВМФ России получит АПЛ «Казань» в декабре 2020 года

Военно-морской флот России получит головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.

«Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре», — цитирует РИА Новости главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Отмечается, что отличия от проекта 885 относятся к элементной базе комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования.

Также сообщается, что подлодка должна будет вооружена ракетным комплексом «Циркон».

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал поступление подводного ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ России.