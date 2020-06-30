Чаевые курьерам оставляют 65% россиян

Специалисты онлайн-сервиса услуг YouDo.com выяснили, оставляют ли россияне чаевые специалистам, оказывающим бытовые услуги. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Почти половина опрошенных (42%) рассказали, что в среднем за раз оставляют 50—100 рублей чаевых специалистам сферы бытовых услуг — мастерам по ремонту, маникюру, парикмахерам, сантехникам, электрикам, курьерам и другим.

Чуть более трети (35%) оставляют 101—200 рублей, а 11% респондентов дают на чай более 200 рублей.

Менее 50 рублей чаевых оставляют 12% опрошенных.

Всегда оставляют чаевые четверть респондентов (независимо от суммы). 46% рассказали, что делают это время от времени. Никогда не оставляют на чай 29% россиян.

Опрос также показал, кого из представителей бытовой сферы чаще всего благодарят россияне.

Выяснилось, что большинство опрошенных (65%) чаще всего оставляют на чай курьерам. На втором месте — парикмахеры и барберы (50%).

Далее идут мастера по маникюру и педикюру (33%), сантехники (25%), мастера по ремонту (24%), электрики (22%), массажисты (13%) и клинеры (13%).

Реже всего на чай оставляют репетиторам, няням, визажистам и стилистам.

В опросе участвовали 3,1 тыс. россиян.

Ранее аналитики YouDo.com также выяснили, какие бытовые услуги стали самыми популярными среди россиян во время режима самоизоляции.