Названы самые популярные сферы услуг на самоизоляции

Во время самоизоляции россияне стали больше обращаться к услугам курьеров, репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и психологов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса YouDo.com, которые есть в распоряжении RT.

Так, пользователи на 50% чаще заказывали услуги доставки. На 42% вырос спрос на парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру, фитнес-тренеров, психологов. С репетиторами и преподавателями россияне стали заниматься на 30% чаще.

При этом на некоторых специалистов спрос значительно сократился. В частности, на 44% реже россияне стали обращаться к фотографам и видеографам, на 30% сократился спрос на клинеров, помощников по хозяйству, на 25% — на мастеров по крупному ремонту и строительству.

Кроме того, согласно данным сервиса, в период самоизоляции россияне стали чаще предлагать свои услуги в качестве курьеров и web-разработчиков. Аналитики отмечают, что их прирост составил по 74%.

Также на 66% стало больше предложений специалистов в области работы с текстом, расшифровки аудио, рекламы и продвижения в интернете. В категории «Компьютерная помощь» (ремонт компьютерной техники, установка операционных систем, настройка интернет-соединения) — на 63%.

Число заявок на предоставление услуг репетиторов и преподавателей выросло на 62%.

При этом россияне стали меньше предлагать свои услуги в организации мероприятий и промоакций, а также в крупном ремонте (строительстве). Таких исполнителей стало на 24% и 33% меньше соответственно.

Ранее опрос показал, чем россияне планируют заняться сразу после окончания режима самоизоляции.