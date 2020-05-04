Россияне рассказали о своих увлечениях во время самоизоляции

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Александра Рыкова
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, чем россияне занимаются во время самоизоляции. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.
Россияне рассказали о своих увлечениях во время самоизоляции
  • Pixabay

Так, каждый пятый участник опроса отметил, что во время самоизоляции у него появилось новое увлечение.

31% опрошенных в качестве нового хобби отметили вариант «Просмотр фильмов и сериалов».

Больше читать на самоизоляции стали 20% опрошенных, изучать новые профессии — 18%. Спортом начали заниматься 14% респондентов, а 12% увлеклись играми.

В опросе приняли участие 4 тыс. респондентов из всех регионов России. У каждого из них была возможность выбрать несколько вариантов ответа на вопрос.

Ранее опрос показал, чем россияне пытаются заменить реальные путешествия во время самоизоляции.

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