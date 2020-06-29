В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.

Об этом сообщил главврач Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал, на лечении находятся 310 пациентов, выписаны 13, пять человек умерли.

Также Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.