Главврач Коммунарки прокомментировал сообщения о мешках для трупов

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Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших.
Главврач Коммунарки прокомментировал сообщения о мешках для трупов
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Я хочу прокомментировать публикации, которые появились сейчас в сети. За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствуют действительности», — написал Проценко в Facebook.

Он подчеркнул, что установление обстоятельств случившегося находится в компетенции правоохранительных органов.

В феврале этого года стало известно, что в городе Березники больница оставила в здании бывшего морга в открытом доступе медкарты и документацию умерших людей. Об этом сообщалось на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова. Отмечалось, что Миков ходатайствовал о проверке прокуратурой. Сотрудники ведомства выехали на место и установили, что краевая больница имени академика Вагнера прекратила эксплуатацию морга в 2018 году, но не вывезла некоторое имущество.

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