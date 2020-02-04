Медкарты умерших людей оказались в открытом доступе в одном из городов Пермского края

Короткая ссылка
В городе Березники больница оставила в здании бывшего морга в открытом доступе медкарты и документацию умерших людей, говорится на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.
Медкарты умерших людей оказались в открытом доступе в одном из городов Пермского края
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Миков ходатайствовал о проверке прокуратурой. Сотрудники ведомства выехали на место и установили, что Краевая больница имени академика Вагнера прекратила эксплуатацию морга в 2018 году, но не вывезла некоторое имущество.

Прокуроры потребовали устранить нарушения. Однако медучреждение вывезло не все документы. Затем прокуратура вновь потребовала безотлагательно устранить нарушения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить