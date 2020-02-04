Медкарты умерших людей оказались в открытом доступе в одном из городов Пермского края

В городе Березники больница оставила в здании бывшего морга в открытом доступе медкарты и документацию умерших людей, говорится на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.

Об этом сообщает URA.RU.

Миков ходатайствовал о проверке прокуратурой. Сотрудники ведомства выехали на место и установили, что Краевая больница имени академика Вагнера прекратила эксплуатацию морга в 2018 году, но не вывезла некоторое имущество.

Прокуроры потребовали устранить нарушения. Однако медучреждение вывезло не все документы. Затем прокуратура вновь потребовала безотлагательно устранить нарушения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.