Медкарты умерших людей оказались в открытом доступе в одном из городов Пермского края
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Миков ходатайствовал о проверке прокуратурой. Сотрудники ведомства выехали на место и установили, что Краевая больница имени академика Вагнера прекратила эксплуатацию морга в 2018 году, но не вывезла некоторое имущество.
Прокуроры потребовали устранить нарушения. Однако медучреждение вывезло не все документы. Затем прокуратура вновь потребовала безотлагательно устранить нарушения.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.