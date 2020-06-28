Росприроднадзор назвал причину слива отходов с фабрики в Норильске

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Сброс жидких отходов с Талнахской обогатительной фабрики в лесную зону, по предварительным данным, связан с резким ростом уровня воды в отстойном пруду, сообщили в Росприроднадзоре.
Росприроднадзор назвал причину слива отходов с фабрики в Норильске
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как передаёт РБК, подъём воды произошёл вследствие гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня.

«Эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветлённой технической воды на прилегающую территорию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несанкционированный сброс воды из водохранилища в технологической зоне в Норильске вёлся в лес.

28 июня в МЧС сообщили, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону.

СК начал проверку.

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