Росприроднадзор назвал причину слива отходов с фабрики в Норильске
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- РИА Новости
Как передаёт РБК, подъём воды произошёл вследствие гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня.
«Эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветлённой технической воды на прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что несанкционированный сброс воды из водохранилища в технологической зоне в Норильске вёлся в лес.
28 июня в МЧС сообщили, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону.
СК начал проверку.