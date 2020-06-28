СК проверяет сообщения о сбросе отходов в тундровую зону в Норильске

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RT
Следственный комитет начал проверку сообщений о том, что в технологической зоне «Талнахской обогатительной фабрики» провели сброс жидких отходов в тундровую зону. На месте уже работает следственно-оперативная группа.
СК проверяет сообщения о сбросе отходов в тундровую зону в Норильске
  • РИА Новости

«28 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне «Талнахской обогатительной фабрики» был несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что на территории «Талнахской обогатительной фабрики» в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону.

Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

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