СК проверяет сообщения о сбросе отходов в тундровую зону в Норильске

Следственный комитет начал проверку сообщений о том, что в технологической зоне «Талнахской обогатительной фабрики» провели сброс жидких отходов в тундровую зону. На месте уже работает следственно-оперативная группа.

«28 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне «Талнахской обогатительной фабрики» был несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что на территории «Талнахской обогатительной фабрики» в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону.

Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.