В СК рассказали подробности о сбросе воды в Норильске
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- РИА Новости
Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская.
«Сброс воды с водохранилища на участок местности возле дамбы в лес», — сказала она.
На месте работает оперативно-следственная группа.
28 июня в МЧС сообщили, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону.
Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.
После этого Следственный комитет начал проверку сообщений о сбросе отходов в тундровую зону.