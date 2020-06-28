В СК рассказали подробности о сбросе воды в Норильске

В Следственном комитете сообщили, что несанкционированный сброс воды из водохранилища в технологической зоне в Норильске вёлся в лес.

Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская.

«Сброс воды с водохранилища на участок местности возле дамбы в лес», — сказала она.

На месте работает оперативно-следственная группа.

28 июня в МЧС сообщили, что на территории Талнахской обогатительной фабрики в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости в тундровую зону.

Уточнялось, что есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

После этого Следственный комитет начал проверку сообщений о сбросе отходов в тундровую зону.