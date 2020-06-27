В ЦИК поступило 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию
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- РИА Новости
«По состоянию на сегодня к нам поступило 105 обращений по возможному принуждению и использованию административного ресурса на голосовании по Конституции», — приводит ТАСС её слова.
25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции. Явка за два дня составила 19,49%, проголосовали 21 171 000 человек.
Как подчёркивал российский лидер Владимир Путин, результаты голосования должны быть достоверными, а «принудиловка» и «накрутка явки» недопустимы.