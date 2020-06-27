В ЦИК поступило 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию

В ЦИК России поступило 105 жалоб от граждан по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам к Конституции. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«По состоянию на сегодня к нам поступило 105 обращений по возможному принуждению и использованию административного ресурса на голосовании по Конституции», — приводит ТАСС её слова.

25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции. Явка за два дня составила 19,49%, проголосовали 21 171 000 человек.

Как подчёркивал российский лидер Владимир Путин, результаты голосования должны быть достоверными, а «принудиловка» и «накрутка явки» недопустимы.