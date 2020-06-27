В Тулуне начали строительство основной дамбы

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В Тулуне Иркутской области, пострадавшем от паводка летом 2019 года, начато строительство основной дамбы на реке Ия, сообщил глава города Юрий Карих.
В Тулуне начали строительство основной дамбы
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Временную дамбу построили, она там небольшая была порядка 500 м и в высоту небольшой. Но она призвана в первую очередь удержать склон... 15 июня началось строительство основной дамбы», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, вице-премьер России Марат Хуснуллин взял строительство на личный контроль.

«Он лично на контроле держал проектно-сметную документацию, экспертизу. Там очень большой объём работ, строительство рассчитано вплоть до 2023 года», — добавил глава Тулуна.

Власти Иркутской области заявляли, что рассчитывают завершить работы по ликвидации последствий паводка в регионе к августу 2020 года.

Сообщалось, что в Иркутской области снесут более 4 тыс. пострадавших из-за паводков домов.

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