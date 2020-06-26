СК рассказал о ходе расследования гибели россиян в Турции в 2019 году

Следственный комитет России рассказал о ходе расследования гибели россиян в Турции в 2019 году.

В ведомстве напомнили, что в июле 2019 года в Аланье скончалась 16-летняя россиянка — жительница Красноярска Софья Ланшакова. В августе 2019 года в бассейне отеля в Бодруме пострадала 12-летняя россиянка Алиса Адамова. Ребёнок длительное время находился под водой. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась.

Также в августе 2019 года при посещении аквапарка в Аланье 19-летняя Ольга Десятова из Москвы по неустановленной причине впала в кому. Для оказания медицинской помощи россиянка была доставлена в госпиталь, а через неделю была транспортирована в Российскую Федерацию, где скончалась, не приходя в сознание.

В начале сентября 2019 года пятилетняя жительница Архангельской области Любовь Торочкова в отеле в Аланье при неустановленных обстоятельствах оказалась в бассейне, где начала тонуть. После экстренной транспортировки в клинику в ходе проведения реанимационных процедур девочка скончалась.

«Для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены», — заявили в СК.

Осенью 2019 года генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков рассказал о наиболее частых причинах смерти туристов в Турции и мерах безопасности, которые следует соблюдать.