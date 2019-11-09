Бастрыкин проконтролирует расследование смерти россиянки в Турции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело о смерти девочки в августе на отдыхе в Турции после купания в бассейне.

«Председатель выразил соболезнования родителям и, согласившись с их просьбой, поручил организовать дальнейшее следствие силами опытных сотрудников ГСУ СК России», — цитирует РИА Новости официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Она отметила, что отец погибшей попросил привлечь к расследованию центральный аппарат СК, поскольку, по его словам, следствие ведётся неинтенсивно.

В августе 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.

Позднее пострадавшая скончалась в больнице.