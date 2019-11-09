Бастрыкин проконтролирует расследование смерти россиянки в Турции

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело о смерти девочки в августе на отдыхе в Турции после купания в бассейне.
Бастрыкин проконтролирует расследование смерти россиянки в Турции
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Председатель выразил соболезнования родителям и, согласившись с их просьбой, поручил организовать дальнейшее следствие силами опытных сотрудников ГСУ СК России», — цитирует РИА Новости официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Она отметила, что отец погибшей попросил привлечь к расследованию центральный аппарат СК, поскольку, по его словам, следствие ведётся неинтенсивно.

В августе 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме. 

Позднее пострадавшая скончалась в больнице.

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