Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию

Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в посольстве России в Анкаре.

«Сегодня регулярным авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург было отправлено тело несовершеннолетней россиянки.... погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума», — цитирует РИА Новости представителя дипломатического ведомства.

Отмечается, что посольство России находится в контакте с местными властями и адвокатами. Дипломаты продолжат внимательно следить за ходом расследования смерти несовершеннолетней россиянки.

18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.

Через десять дней стало известно, что пострадавшая скончалась в больнице.