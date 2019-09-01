Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию

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Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в посольстве России в Анкаре.

«Сегодня регулярным авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург было отправлено тело несовершеннолетней россиянки.... погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума», — цитирует РИА Новости представителя дипломатического ведомства.

Отмечается, что посольство России находится в контакте с местными властями и адвокатами. Дипломаты продолжат внимательно следить за ходом расследования смерти несовершеннолетней россиянки.

18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме. 

Через десять дней стало известно, что пострадавшая скончалась в больнице.

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