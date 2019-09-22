В РТФО назвали частые причины смерти российских туристов в Турции

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков рассказал о наиболее частых причинах смерти туристов в Турции и мерах безопасности, которые следует соблюдать.

По его словам, важно готовить выезжающих россиян информационно.

«Нужно обращать внимание россиян на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре», — привёл он один из примеров.

Марков добавил, что также необходимо напоминать туристам об умеренности в употреблении алкоголя.

«Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится», — сказал он в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что алкоголь в жару приводит к «очень печальным последствиям».

Кроме того, хронические заболевания тоже становятся причинами летального исхода на отдыхе, сказал Марков.

11 сентября посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что с начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции умерли 88 российских туристов.

Председатель РСПП Юрий Барзыкин в беседе с НСН прокомментировал заявление посла.