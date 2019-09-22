В РТФО назвали частые причины смерти российских туристов в Турции
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По его словам, важно готовить выезжающих россиян информационно.
«Нужно обращать внимание россиян на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре», — привёл он один из примеров.
Марков добавил, что также необходимо напоминать туристам об умеренности в употреблении алкоголя.
«Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится», — сказал он в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что алкоголь в жару приводит к «очень печальным последствиям».
Кроме того, хронические заболевания тоже становятся причинами летального исхода на отдыхе, сказал Марков.
11 сентября посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что с начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции умерли 88 российских туристов.
Председатель РСПП Юрий Барзыкин в беседе с НСН прокомментировал заявление посла.