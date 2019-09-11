В РСПП прокомментировали сообщения о числе умерших в Турции российских туристов

Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН прокомментировал заявление посла России в Анкаре Алексея Ерхова о том, что с начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции умерли 88 российских туристов.

«Это не повлияет на турпоток, но надеюсь, что повлияет на снижение количества трагических случаев. Там есть смерти и от сердечно-сосудистых заболеваний — просто туристы не рассчитали своё здоровье», — сказал Барзыкин.

По его мнению, турпоток россиян в Турцию будет по-прежнему расти, но уже незначительно.

Как пояснил Барзыкин, уже в этом году происходит перераспределение по другим средиземноморским странам.

«Основную роль тут сыграло поднятие цен по Турции, стало меньше мест, которые соотносятся по критерию «цена — качество». Поэтому и в следующем году часть предпочтёт другие дестинации», — прогнозирует он.

Барзыкин добавил, что немало россиян уже оценили внутренний продукт.

Ранее Ерхов призвал россиян соблюдать правила дорожного движения, пользоваться услугами трансфера и приобретать экскурсии только у проверенных туркомпаний, избегать сомнительных предложений.

В августе член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили пересмотреть стандарты системы «всё включено» в отелях.