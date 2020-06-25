Диетолог дала рекомендации по употреблению черешни

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Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер дала рекомендации по употреблению черешни.
Диетолог дала рекомендации по употреблению черешни
  • Pixabay

«Здоровым людям Всемирная организация здравоохранения рекомендует иметь в рационе от 400 до 800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

В течение дня человек может съесть и другие овощи и фрукты, что сократит размер порции черешни.

В 100 граммах ягоды содержится около 50 килокалорий, и Деккер советует добавлять белок и клетчатку, например сделать десерт с семенами льна или чиа, творогом или йогуртом.

«Даже если мы и переберём в углеводах, способность этих углеводов из ягоды отдавать глюкозу в кровь будет ниже за счёт клетчатки, которую мы дополнительно добавили, и белка», — пояснила она.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог и НЛП-тренер Анна Сметанникова рассказала, как выбирать летние фрукты и овощи.

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