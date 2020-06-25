В Петербурге открылся международный онкологический форум
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Об этом сообщает Nation News.
Участников поприветствовал губернатор Александр Беглов.
«Несмотря на пандемию COVID-19, мы не забываем о тех, кто борется с онкологическими заболеваниями. Ведь в России из-за злокачественных новообразований ежегодно умирают около 290 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — почти 13 тыс. человек», — заявил он.
По его словам, разработка и внедрение современных методик профилактики, диагностики и лечения рака и реабилитации онкобольных остаются ключевыми задачами.
Беглов также назвал форум прекрасной площадкой для диалога, дискуссий, обмена опытом.
Среди участников — российские и иностранные эксперты, в том числе врачи, учёные, представители здравоохранения и медицинского бизнеса.
Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум.