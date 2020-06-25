В Петербурге открылся международный онкологический форум

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Открылся Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи». В 2020 году он проводится только в онлайн-формате.
В Петербурге открылся международный онкологический форум
  • Pixabay

Об этом сообщает Nation News.

Участников поприветствовал губернатор Александр Беглов.

«Несмотря на пандемию COVID-19, мы не забываем о тех, кто борется с онкологическими заболеваниями. Ведь в России из-за злокачественных новообразований ежегодно умирают около 290 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — почти 13 тыс. человек», — заявил он.

По его словам, разработка и внедрение современных методик профилактики, диагностики и лечения рака и реабилитации онкобольных остаются ключевыми задачами.

Беглов также назвал форум прекрасной площадкой для диалога, дискуссий, обмена опытом.

Среди участников — российские и иностранные эксперты, в том числе врачи, учёные, представители здравоохранения и медицинского бизнеса.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум.

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