Международный онкофорум «Белые ночи» пройдёт в Петербурге в онлайн-формате

Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи» пройдёт 25—28 июня в онлайн-формате.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

Среди участников — российские и иностранные эксперты, в том числе врачи, учёные, представители здравоохранения и медицинского бизнеса.

Как заявил директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова профессор Алексей Беляев, на форуме будут работать 62 секции. Запланировано выступление 415 спикеров.

Участники обсудят не только онкологию, но и тему здравоохранения в целом, демографию, цифровую экономику, вопросы, связанные с пандемией коронавируса.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум.