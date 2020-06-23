Международный онкофорум «Белые ночи» пройдёт в Петербурге в онлайн-формате

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Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи» пройдёт 25—28 июня в онлайн-формате.
Международный онкофорум «Белые ночи» пройдёт в Петербурге в онлайн-формате
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

Среди участников — российские и иностранные эксперты, в том числе врачи, учёные, представители здравоохранения и медицинского бизнеса.

Как заявил директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова профессор Алексей Беляев, на форуме будут работать 62 секции. Запланировано выступление 415 спикеров.

Участники обсудят не только онкологию, но и тему здравоохранения в целом, демографию, цифровую экономику, вопросы, связанные с пандемией коронавируса.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум.

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