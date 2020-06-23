Международный онкофорум «Белые ночи» пройдёт в Петербурге в онлайн-формате
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
Среди участников — российские и иностранные эксперты, в том числе врачи, учёные, представители здравоохранения и медицинского бизнеса.
Как заявил директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова профессор Алексей Беляев, на форуме будут работать 62 секции. Запланировано выступление 415 спикеров.
Участники обсудят не только онкологию, но и тему здравоохранения в целом, демографию, цифровую экономику, вопросы, связанные с пандемией коронавируса.
Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум.