Коронавирусный индекс в России снизился на 2,5 пункта за неделю

Коронавирусный индекс (Covindex) в России за неделю (с 15 по 21 июня) снизился на 2,5 пункта и составил 77,7 пункта.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на прошлой неделе средний чек вырос только при покупке туалетной бумаги (на 1,9% — до 55 рублей) и кускового мыла (на 1,4% — до 70 рублей), при покупке перчаток сохранился на прежнем уровне — 100 рублей.

Средний чек по остальным товарам снизился, сильнее всего — при покупке медицинских масок (на 14,2% — до 121 рубля), далее следуют антисептики (на 3,7% — до 515 рублей), лимоны (на 1,7% — до 59 рублей) и гречка (на 1,2% — до 81 рубля).

«Средний чек такого набора за неделю 15—21 июня составил 1001 рубль, в то время как неделей ранее был 1041 рубль. Снижение величины среднего чека за неделю составило 3,8% (на 40 рублей). При этом средний рост объёмов продаж за неделю составил 5%», — отметили аналитики «Платформы ОФД».

Covindex отражает изменение картины потребления семи товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.