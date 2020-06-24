Врач предупредил об опасности ношения маски на подбородке

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Главный специалист анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения России Игорь Молчанов заявил, что формальное ношение защитной маски на подбородке может быть «очень опасным».
Врач предупредил об опасности ношения маски на подбородке
  • Pixabay

Он отметил, что в городах с большой плотностью населения «неразумное поведение» жителей может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного.

«Жара создаёт у людей ощущение удушья под маской, и они носят её чисто формально, часто спустив на подбородок», — приводит его слова РИА Новости.

Молчанов отметил, что «состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно», поскольку «предсказать развитие событий очень трудно».

Специалист добавил, что нужно обязательно соблюдать меры индивидуальной профилактики и предписания врача. По его словам, особенно важно ношение масок в общественных местах и в транспорте.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.

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