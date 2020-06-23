Ещё 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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В Москве ещё 2578 пациентов вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших после прохождения лечения от инфекции в столице превысило 139 тыс.
Ещё 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
  • Reuters

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248», — сказала вице-мэр Анастасия Ракова.

Накануне стало известно о выздоровлении ещё 1114 человек с COVID-19 в Москве.

Вирусолог доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.

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