Песков прокомментировал ситуацию с поправками к Конституции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поправками к Конституции, голосование по которым назначено на 1 июля.
Песков прокомментировал ситуацию с поправками к Конституции
  • Reuters

«В Кремле исходят из заявления президента о том, что поправки в Конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими в ходе голосования», — ответил Песков на вопрос, допускают ли в Кремле сценарий, при котором россияне не поддержат поправки к Конституции.

На уточняющий вопрос о том, есть ли план на случай, если поправки не будут поддержаны, Песков сказал, что «любое голосование подразумевает два варианта».

«И только если эти поправки будут поддержаны в ходе голосования, они вступят в силу», — подчеркнул Песков.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан. Он подчеркнул, что каждая поправка решает проблемы людей и страны. В том числе поправки предлагают качественную доступную медицинскую помощь и социальную поддержку. 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников сообщал, что этот день будет объявлен выходным.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что для общероссийского голосования по поправкам к Конституции было напечатано более 108,5 млн бюллетеней.

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