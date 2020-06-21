Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан.

«Когда речь идёт о голосовании за поправки, вот если взять все их от первой до последней, они все направлены на то, чтобы сделать страну сильнее, повысить благосостояние граждан, защитить права граждан, это другой уровень развития страны», — сказал спикер нижней палаты российского парламента.

Он отметил, что не понимает тех, кто призывает не ходить на общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Володин считает, что такие призывы — «это против народа идти».

Председатель Госдумы подчеркнул, что каждая поправка решает проблемы людей и страны. В том числе поправки предлагают качественную доступную медицинскую помощь и социальную поддержку.

Также в случае принятия поправок Госдума будет утверждать премьер-министра, его заместителей и министров не силового блока.

«Президент, инициируя эту норму, фактически свои полномочия отдаёт нашим гражданам. Граждане будут решать через своих представителей — депутатов Государственной думы, какой должен быть министр, вице-премьер, премьер», — сказал Володин.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников сообщал, что этот день будет объявлен выходным.