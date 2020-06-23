К голосованию по Конституции изготовлено более 108 млн бюллетеней

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что для общероссийского голосования по поправкам к Конституции было напечатано более 108,5 млн бюллетеней.

«Бюллетени изготовлены во всех субъектах России и доставлены в избирательные комиссии», — цитирует ТАСС Памфилову.

Ранее стало известно, что более 3,7 млн заявок подано на голосование по поправкам к Конституции по местонахождению.

Секретарь ЦИК Майя Гришина также рассказала, как будет проводиться голосование по Конституции для граждан, которые находятся на карантине в связи с подтверждённым коронавирусом.