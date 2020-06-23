К голосованию по Конституции изготовлено более 108 млн бюллетеней
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- РИА Новости
«Бюллетени изготовлены во всех субъектах России и доставлены в избирательные комиссии», — цитирует ТАСС Памфилову.
Ранее стало известно, что более 3,7 млн заявок подано на голосование по поправкам к Конституции по местонахождению.
Секретарь ЦИК Майя Гришина также рассказала, как будет проводиться голосование по Конституции для граждан, которые находятся на карантине в связи с подтверждённым коронавирусом.