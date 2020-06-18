В ЦИК рассказали о процедуре голосования на карантине по коронавирусу

Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, как будет проводиться голосование по Конституции для граждан, которые находятся на карантине в связи с подтверждённым коронавирусом.

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что в этом случае следует заранее обратиться в участковую комиссию.

«Если гражданин считает, что должен, обязан принять в этом участие, он должен подать заявку заранее. Естественно, он не может прийти на участок, это может быть только голосование на дому», — пояснила Гришина.

По её словам, такие заявки будут рассматриваться в особом порядке.

Гришина подчеркнула, что права на защиту здоровья одних и реализацию избирательных прав других не должны входить в конфликт.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице планируют протестировать систему дистанционного электронного голосования, которая будет задействована в голосовании по поправкам к Конституции.