В ЦИК рассказали о процедуре голосования на карантине по коронавирусу

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Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, как будет проводиться голосование по Конституции для граждан, которые находятся на карантине в связи с подтверждённым коронавирусом.
В ЦИК рассказали о процедуре голосования на карантине по коронавирусу
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что в этом случае следует заранее обратиться в участковую комиссию. 

«Если гражданин считает, что должен, обязан принять в этом участие, он должен подать заявку заранее. Естественно, он не может прийти на участок, это может быть только голосование на дому», — пояснила Гришина.

По её словам, такие заявки будут рассматриваться в особом порядке. 

Гришина подчеркнула, что права на защиту здоровья одних и реализацию избирательных прав других не должны входить в конфликт. 

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице планируют протестировать систему дистанционного электронного голосования, которая будет задействована в голосовании по поправкам к Конституции.

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