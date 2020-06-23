В ЦИК назвали число заявок на голосование по Конституции по местонахождению

Более 3,7 млн заявок подано на голосование по поправкам к Конституции по местонахождению. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«21 июня завершился период приёма заявлений о голосовании по местонахождению. По итогам в списки участников голосования по местонахождению включены 3 767 293 человека», — приводит ТАСС её слова.

Памфилова уточнила, что решившие воспользоваться таким видом голосования были автоматически исключены из списка участников голосования по месту регистрации.

Ранее глава ЦИК заявила, что около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом.