В ЦИК назвали число заявок на голосование по Конституции по местонахождению
- РИА Новости
«21 июня завершился период приёма заявлений о голосовании по местонахождению. По итогам в списки участников голосования по местонахождению включены 3 767 293 человека», — приводит ТАСС её слова.
Памфилова уточнила, что решившие воспользоваться таким видом голосования были автоматически исключены из списка участников голосования по месту регистрации.
Ранее глава ЦИК заявила, что около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом.