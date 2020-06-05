В Москве открыли запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию

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На столичных порталах mos.ru и gosuslugi.ru открыли запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.
В Москве открыли запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Подать заявку до 14:00 21 июня могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru.

После отправки информацию сопоставят со сведениями из централизованной базы данных избирателей.

«Информация о результатах проверки заявки на участие в электронном голосовании появится в личном кабинете, будет выслана на электронную почту, а также придет в смс-сообщении за день до начала голосования — 24 июня», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в беседе с kp.ru рассказала о механизме «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту нахождения.

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