Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября. Как рассказал пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев, экс-губернатор направил Путину соответствующее письмо.

«Действительно, Сергей Георгиевич обратился с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину допустить его к участию в выборах губернатора Иркутской области, которые состоятся 13 сентября», — цитирует Добродеева РИА Новости.

По данным областной избирательной комиссии, в настоящее время на пост губернатора Иркутской области претендуют семь человек.

12 декабря Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области. Временно исполняющим обязанности главы региона назначили Игоря Кобзева.

Путин, комментируя отставку Левченко, заявил о наличии в Иркутске большого числа проблем. При этом он отметил, что не может сказать, что «губернатор Левченко совсем уж там плохо работал». По словам президента, «ситуация, которая сложилась, слишком сложна для того, чтобы работать не спеша».

В середине октября 2019 года Путин раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт жилья пострадавшим от паводков в Иркутской области.