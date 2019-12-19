Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с отставкой губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

«Если вы намекаете на то, что он (Левченко. — RT) — представитель КПРФ, хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения. У нас губернаторами работают и выиграли выборы представители КПРФ в некоторых других регионах, и представители других партий, в том числе ЛДПР», — ответил Путин на вопрос о том, была ли принята отставка Левченко только из-за ситуации в Тулуне или были ещё какие-то причины.

По словам Путина, для него главное, чтобы человек работал эффективно.

«У меня есть другие цифры, которые говорят, что в Иркутске много проблем. Это первое. Второе, я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал, нет, но ситуация, которая сложилась, слишком сложна для того, чтобы работать не спеша», — добавил он.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло назвал первой задачей Кобзева решение проблем пострадавших от паводков граждан.

Сам Кобзев считает приоритетом повышение уровня жизни населения.