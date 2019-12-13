Кобзев назвал главную задачу на посту врио главы Иркутской области
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- РИА Новости
Кобзева представил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.
«Игорь Иванович в курсе обстановки. Первая задача, которая перед ним стоит, — решить проблемы пострадавших (от паводков) граждан. Ну и, естественно, понять Иркутскую область, посмотреть всё своими глазами», — сказал Меняйло.
По его словам, необходимо «организовать работу по решению проблем», о которых Кобзев услышит от людей.
«Главной задачей на этом посту вижу повышение уровня качества жизни людей. Это должно стать важным приоритетом не только для меня, но и для всех членов нашей команды», — сказал Кобзев.
Ранее Кобзев прибыл в Иркутск.
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку иркутского губернатора Сергея Левченко, назначив врио главы региона Игоря Кобзева.
Глава государства также присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.