Кобзев назвал главную задачу на посту врио главы Иркутской области

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Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев был представлен членам регионального правительства и депутатам законодательного собрания и назвал своей главной задачей повышение качества жизни в регионе, пишет ТАСС.
Кобзев назвал главную задачу на посту врио главы Иркутской области
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Кобзева представил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

«Игорь Иванович в курсе обстановки. Первая задача, которая перед ним стоит, — решить проблемы пострадавших (от паводков) граждан. Ну и, естественно, понять Иркутскую область, посмотреть всё своими глазами», — сказал Меняйло.

По его словам, необходимо «организовать работу по решению проблем», о которых Кобзев услышит от людей.

«Главной задачей на этом посту вижу повышение уровня качества жизни людей. Это должно стать важным приоритетом не только для меня, но и для всех членов нашей команды», — сказал Кобзев.

Ранее Кобзев прибыл в Иркутск.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку иркутского губернатора Сергея Левченко, назначив врио главы региона Игоря Кобзева. 

Глава государства также присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.

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