Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника
- РИА Новости
Указ главы государства размещён на интернет-портале правовой информации.
«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — говорится в документе.
12 декабря президент принял отставку иркутского губернатора Сергея Левченко. Врио главы региона назначили Игоря Кобзева, который занимал пост замглавы МЧС.
Как ожидается, 13 декабря полпред главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит региональным депутатам и правительству Кобзева.
Подробнее — в материале RT.