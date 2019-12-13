Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника

Российский президент Владимир Путин присвоил Игорю Кобзеву, который был назначен врио губернатора Иркутской области, звание генерал-полковника внутренней службы.

Указ главы государства размещён на интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — говорится в документе.

12 декабря президент принял отставку иркутского губернатора Сергея Левченко. Врио главы региона назначили Игоря Кобзева, который занимал пост замглавы МЧС.

Как ожидается, 13 декабря полпред главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит региональным депутатам и правительству Кобзева.

Подробнее — в материале RT.