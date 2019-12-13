Полпред президента представит 13 декабря врио главы Иркутской области
- 12 декабря 2019. Игорь Кобзев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
- © Алексей Дружинин/РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата полпреда.
«Представление врио губернатора депутатам законодательного собрания и членам правительства Иркутской области состоится сегодня», — сказал он.
12 декабря российский лидер Владимир Путин принял отставку иркутского губернатора Сергея Левченко по собственному желанию.
Врио главы региона был назначен Игорь Кобзев, который занимал пост замглавы МЧС.