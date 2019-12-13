Полпред президента представит 13 декабря врио главы Иркутской области

Короткая ссылка
Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло в пятницу, 13 декабря, представит депутатам и правительству Иркутской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева.
Полпред президента представит 13 декабря врио главы Иркутской области
  • 12 декабря 2019. Игорь Кобзев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
  • © Алексей Дружинин/РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата полпреда.

«Представление врио губернатора депутатам законодательного собрания и членам правительства Иркутской области состоится сегодня», — сказал он.

12 декабря российский лидер Владимир Путин принял отставку иркутского губернатора Сергея Левченко по собственному желанию.

Врио главы региона был назначен Игорь Кобзев, который занимал пост замглавы МЧС. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить