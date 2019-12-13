Полпред президента представит 13 декабря врио главы Иркутской области

Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло в пятницу, 13 декабря, представит депутатам и правительству Иркутской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата полпреда.

«Представление врио губернатора депутатам законодательного собрания и членам правительства Иркутской области состоится сегодня», — сказал он.

12 декабря российский лидер Владимир Путин принял отставку иркутского губернатора Сергея Левченко по собственному желанию.

Врио главы региона был назначен Игорь Кобзев, который занимал пост замглавы МЧС.