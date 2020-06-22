В Ставропольском крае будут проводить исследования на иммунитет к COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.
«Эти исследования необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19», — заявили в ведомстве.
На первом этапе запланирован отбор волонтёров для включения в число обследуемых. Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету на сайте управления.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.