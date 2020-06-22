В Ставропольском крае будут проводить исследования на иммунитет к COVID-19

Ставропольский край попал в число пилотных регионов, где будут проводить исследования на иммунитет к COVID-19.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

«Эти исследования необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19», — заявили в ведомстве.

На первом этапе запланирован отбор волонтёров для включения в число обследуемых. Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету на сайте управления.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.