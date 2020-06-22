Голикова прокомментировала низкую смертность от коронавируса в России

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России низкая смертность от коронавируса благодаря раннему закрытию границы с Китаем и наращиванию тестирования.
Голикова прокомментировала низкую смертность от коронавируса в России
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ
  • РИА Новости

«Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем», — цитирует РИА Новости ответ Голиковой в эфире Первого канала на вопрос о низкой смертности от коронавируса в России.

По её словам, в январе и феврале шла подготовка российской медицинской сети к оказанию медицинской помощи.

Она также упомянула такие меры, как наращивание тестирования, упрощение процедуры регистрации тестовых систем.

Ранее Голикова заявила, что масочный режим россиянам придётся соблюдать в том числе и осенью.

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