Голикова прокомментировала низкую смертность от коронавируса в России
- © Пресс-служба Совета Федерации РФ
- РИА Новости
«Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем», — цитирует РИА Новости ответ Голиковой в эфире Первого канала на вопрос о низкой смертности от коронавируса в России.
По её словам, в январе и феврале шла подготовка российской медицинской сети к оказанию медицинской помощи.
Она также упомянула такие меры, как наращивание тестирования, упрощение процедуры регистрации тестовых систем.
Ранее Голикова заявила, что масочный режим россиянам придётся соблюдать в том числе и осенью.