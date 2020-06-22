Голикова заявила, что носить маски необходимо будет и осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масочный режим россиянам придётся соблюдать в том числе и осенью.

Как сообщает ТАСС, об этом она сказала в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Голикова отметила, что «вирус никуда не уходит», но «возможно, он не такой активный», однако осенью в России также начинается сезон простудных заболеваний.

«Нам придётся как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, — сказала она. — Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни».

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность второй волны COVID-19 в России. В беседе с НСН он выразил мнение, что новая вспышка может быть осенью.