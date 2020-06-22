Голикова заявила, что носить маски необходимо будет и осенью
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом она сказала в интервью программе «Познер» на Первом канале.
Голикова отметила, что «вирус никуда не уходит», но «возможно, он не такой активный», однако осенью в России также начинается сезон простудных заболеваний.
«Нам придётся как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, — сказала она. — Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни».
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность второй волны COVID-19 в России. В беседе с НСН он выразил мнение, что новая вспышка может быть осенью.