Врач напомнил о необходимости средств индивидуальной защиты

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов напомнил о необходимости средств индивидуальной защиты.
Врач напомнил о необходимости средств индивидуальной защиты
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«Ограничения снимаются не со всей страны, а с регионов, и в разных регионах ситуация очень разная», — сказал он в беседе с Newinform.

По его словам, коронавирус пока никуда не ушёл. Как отметил эксперт, использовать защитные средства очень важно, так как COVID-19 до конца ещё не изучен.

«Опасность остаётся, поэтому простейшие защитные меры, которыми мы располагаем, всё ещё должны соблюдаться», — сказал Водовозов.

Он добавил, что маски в людных местах — один из вариантов замедления распространения инфекции.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за сутки обнаружили у 7,6 тыс. человек.

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