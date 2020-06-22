В Минэнерго прокомментировали ситуацию с утечкой топлива в Якутии

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Минэнерго России и правкомиссия по обеспечению безопасности электроснабжения взяли на контроль ситуацию с утечкой нефтепродуктов на дизельной электростанции в Якутии.
В Минэнерго прокомментировали ситуацию с утечкой топлива в Якутии
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства, в результате утечки на дизельной электростанции АО «Сахаэнерго» в селе Аргахтах в почву, по предварительным данным, попало около 3,5 кубометра дизельного топлива.

«Энергетики производственного подразделения филиала «Среднеколымский РЭС» АО «Сахаэнерго» завершили перекачку дизельного топлива из повреждённой ёмкости в соседние ёмкости», — приводит издание сообщение министерства.

В Минэнерго отметили, что последствия для энергоснабжения потребителей отсутствовали.

В настоящее время на месте утечки осуществляется рекультивация почвы, задействована аварийно-спасательная служба Якутска.

Ранее прокуратура Среднеколымского района Якутии начала проверку по факту утечки топлива на электростанции в селе Аргахтах.

На место утечки топлива в Якутии вылетела оперативная группа.

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